أكدت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مقاتلي المنظمات الإرهابية ، “داعش ” و”جبهة النصرة” والمجموعات التابعة لهما، تستخدم في سوريا والعراق أسلحة كيميائية حربية حقيقية، منها الخردل والسارين.وقالت زاخاروفا اليوم الجمعة لوكالة أنباء “نوفوستي”: أن الإرهاب الكيميائي المستمر في الشرق الأوسط ، خاصة في سوريا والعراق، يدعو لقلق كبير”.

وأضافت :” نحن نتحدث هنا عن استخدام مسلحي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” والجماعات المتطرفة التابعة لها، ليس فقط المواد الكيميائية الصناعية المنزلية السامة، مثل الكلور، ولكن مواد حربية كيميائية حقيقية أيضا مثل غازي الخردل والسارين”.