أعلن وزير العمل فى حكومة الوفاق الوطنى التابعة للمجلس الرئاسى الليبى على قلمه محمد فى بيان صحفى اليوم الجمعة، استرداد مقرات الوزارة بالعاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك بعد سيطرة قوة عسكرية تابعة لحكومة الإنقاذ الليبية بقيادة خليفة الغويل، مساء أمس، على وزارتى العمل، والدفاع التابعتين لحكومة الوفاق الوطنى بقيادة فائز السراج.

وكلف المجلس الرئاسى وفقا لتصريحات صحفية اليوم الجمعة وحدات من الجيش لضبط الأمن والتصدى لأى محاولة للسيطرة على المقرات التابعة لحكومة الوفاق.

وقال وزير العمل فى حكومة الوفاق: “على حكومة الإنقاذ السابقة احترام إرادة الليبيين والمجتمع الدولى”، داعياً موظفى الوزارة إلى الإلتزام والتفانى فى العمل.

وأضاف قلمه :أن “تحديات المرحلة كثيرة، وحجم المشاكل الموروثة من الحكومة السابقة كبير، وعلى الجميع العمل على حل مشكلات نحو 180 ألف عاطل عن العمل، مشيرا إلى أن “الوضع الأمنى فى العاصمة طرابلس أثر سلباً على برامج الوزارة، حيث تعرضت مقراتها فى العديد من المرات للاقتحام وخطف بعض موظفيها”.