اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليومى الجمعة، ميليشيات الحوثيين بارتكاب أكثر من 17 ألف انتهاك ضد اليمنيين خلال العام الماضي.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن التحالف - في تقريره السنوي - “أن الانتهاكات تراوحت بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير الممتلكات، وجرت وقائعها في 20 محافظة يمنية، وذلك في استمرار لممارسات بدأت مع الانقلاب على الشرعية اليمنية في سبتمبر من العام 2014”، مضيفًا أن عدد القتلى بلغ 2466 قتيلاً، والجرحى وصل عددهم إلى 6042، وتم تدمير 777 من الممتلكات العامة، و2751 من الممتلكات الخاصة.

وأشار التقرير إلى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المناطق التي تسيطر عليها.

ولفت التقرير إلى أن عدد المختطفين في اليمن بلغ 5092 مدنيًا بينهم 20 امرأة و118 طفلاً تصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث العدد، وبلغت الاختطافات في صنعاء 694، تلتها البيضاء 655، ومحافظة إب 539 مختطفًا.

من جانبها، دعت منظمات يمنية لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما حثت مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قرارته الخاصة باليمن، خصوصًا القرار 2216، وإلزام ميليشيات الحوثي وصالح على وقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.