أوضح خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة الثنائي حسام غالي، وصالح جمعه، مستقرة، والإصابة لم تمنعهما من المشاركة في المران الجماعي عصر الغد استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير القادم بالإمارات فى مباراة كأس السوبر.

وقال طبيب الفريق يعانى كابتن الفريق غالي من إجهاد في العضلة الضامة وخرج من المران أمس أما صالح جمعه فيعانى من كدمة في الكاحل واكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية