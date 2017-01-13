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مواطن في البحيرة: عثرت على 23 حمارا مسلوخا
لحوم الحمير

مواطن في البحيرة: عثرت على 23 حمارا مسلوخا

الجمعة، 13 يناير 2017 05:49 م

عثر أحد المواطنين اليوم الجمعة، على 23 حمارًا مذبوحًا وتم سلخهم بجوار مزرعته بمنطقة محطة 12 التابعة لقرية العزيمة دائرة مركز بدر بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة بدر من “محمد ح، 37 عاما، حاصل على بكالوريوس سياحة، ومقيم قرية العزيمة دائرة المركز، بوجود بعض الدواب مذبوحة بجوار مزرعته الكائنة بناحية محطة 12 - العزيمة، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود 23 دابة “حمار” مذبوحة ومسلوخة بجوار المزرعة المشار إليها، وعلي الفور تم التنسيق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، والإدارة البيطرية ببدر وجار دفنهم بالمدفن الصحى ببدر.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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