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وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل
عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل

الجمعة، 13 يناير 2017 05:39 م
وكالات

صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح، لكنه لم يكشف عن قيمة الاصدار.

وقال الوزير - خلال مشاركته في مؤتمر (الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة) والذي نظمته شركة المجموعة المالية (هيرميس) بمشاركة ممثلي 27 صندوق إستثمار اقليميا وعالميا - إن الحكومة بادرت بتطبيق إصلاحات ضريبية كبرى بتبنيها إصدار قانون القيمة المضافة وموافقة مجلس النواب عليه وإعادة هيكلة الإدارة الضريبية.

وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها منظومة الدعم، مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي، التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددا على التزام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ ما يلزم من إصلاحات من أجل تقليص عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة.

وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر من خلال المضي قدما بأجندة الإصلاحات الاقتصادية، مشيدا بخطوة تحرير سعرف الصرف التي وصفها بالخطوة المحورية نظرًا لمردودها الإيجابي على تعزيز الصادرات المصرية بالتزامن مع تراجع الواردات.

وأكد الوزير - خلال كلمته - أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تعمل تجاه هدف واحد وهو تحسين الوضع الاقتصادي بمصر، وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريق فتح قنوات اتصال مع المستثمرين بكافة أنواعهم وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

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