"هيرميس": الإصلاحات الجريئة للسيسي تعكس جدية مواجهة المشكلاتالجمعة، 13 يناير 2017 05:32 م
أكدت شركة المجموعة “هيرميس” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لوفد من المستثمرين الأجانب، أن الإصلاحات الجرئية التي تتبناها مصر تعكس الجدية في مواجهة المشكلات الاقتصادية، واستعرض السياسة المنفتحة التي تتبناها مصر لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وأفاد بيان أصدرته “هيرميس” اليوم /الجمعة/ بأن وفدا من المستثمرين التقى يوم الاثنين الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتعاون الدولي والبترول والتجارة والصناعة والاستثمار، وأن الرئيس السيسي شدد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية الحكومة في مواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضحت هيرميس -في بيانها- أن المؤتمر الاستثماري حول “الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة” الذي نظمته خلال الأيام الثلاثة الماضية بالقاهرة شهد حضورا قويا لرؤساء الإدارات التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائي والقطاع المصرفي، ومشاركة ممثلي 27 صندوق استثمار عالميا وإقليميا من دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بحجم أصول استثمارية تصل الى 5ر3 تريليون دولار.
بدوره، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن المؤتمر هو الأول من نوعه في مصر منذ عام 2010، وإنه لمس اهتماما متزايدا وجدية بالغة من مجتمع الاستثمار الدولي تجاه الفرص الواعدة التي ينبض بها الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ثم اتخاذ خطوة تعويم الجنيه خلال نوفمبر الماضي.
وأضاف أن تلك التطورات الحاسمة منحت المستثمرين انطباعا ايجابيا نحو مستقبل الاقتصاد المصري من المنظور الكلي، وبالتالي استوجب علينا استغلال هذا التوقيت المثالي لتنظيم اللقاءات المباشرة وجلسات الحوار المفتوح بين كبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الاستثمار الدولي.
وأوضح عوض أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش -خلال لقائه بوفد المستثمرين- بانفتاح المواضيع الرئيسية مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي وأنه أعرب لهم عن اهتمامه البالغ بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وأن الضيوف كانوا ممتنين للمحافظ البنك المركزي وأيضًا السادة الوزراء الذين عرضوا باستفاضة آليات تنفيذ المرحلة الراهنة من برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك الخطط الخاصة بالفترة المقبلة.
ولفت البيان إلى أنه من بين المشاركين بأعمال المؤتمر الاستثماري، الذي استمرت أعماله من 9 حتى 11 يناير الجاري، أسعد عالم المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومحمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
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