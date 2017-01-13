الملحق التجاري العراقي بالقاهرة: نطمح لزيادة التبادل مع مصر لـ6 مليارات دولارالجمعة، 13 يناير 2017 05:28 م
أكد حيدر نوري الملحق التجاري بالسفارة العراقية بالقاهرة أن بلاده تطمح في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصري إلى 6 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وأن حجم التبادل الحالي بين البلدين يقدر بـ2ر1 مليار دولار.
وقال نوري -في لقاء مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة- “إنه سيكون هناك آليات ستضعها لجان تجارية خاصة وسيكون هناك مذكرة تفاهم مشتركة لتحديد العمل المشترك بين البلدين، وسيتم ذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم 16 يناير”.
وعن أبرز الاتفاقيات التى سيتم توقيها بين مصر والعراق يوم 16 يناير، أشار نوري إلى أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم (بروتوكول) بين رجال الأعمال المصريين والعراقيين بأن يكون هناك عمل مشترك ولقاء كل ست أشهر أو أكثر بينهم”، مضيفا أن هناك مذكرات تفاهم بين الحكومة العراقية والمصرين فيما يتعلق بوزارة التجارة .. وسيتم التعاقد مع أربع شركات مصرية على تصدير مادة الزيت إلى العراق.
وعن اتفاق إمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، قال نوري “إن هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ الآن، وهناك عمليات والآليات فنية لاتمام هذه الاتفاقية ، ونأمل في الأيام القادمة وأن تتم بصورة صحيحة وما يخدم البلدين ومصالحهم المشتركة”.
وعن التحديات التى تواجه المستثمر، أكد نوري أن قضية الأمن هي من أكثر مايهم المستثمر، حيث إن الإعلام يصور الوضع في العراق بأنه مأساوي .. وهذا غير صحيح ، فالعراق آمنة وتم القضاء على “داعش” بنسبة 95 % وتوجد 17 محافظة آمنة 100%، وبإمكان التجار المصري أن يتوجه إلى العراق دون خوف.
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