كشفت تقارير صحفية أمريكية، عن رغبة ثلاثة أندية إنجلية في التعاقد مع مهاجم نادي الزمالك باسم مرسي،وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشهر يناير.

وذكت شبكة “ESPN” الأمريكية، أن ناديي ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون اللذان يلعبان في الدوري الممتاز “بريميرليج” يتطلعان لضم مرسي صاحب الـ25 عاما لتدعيم خط الهجوم في النصف الثاني من الموسم، بالإضافة لنادي أستون فيلا الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى.

وأضافت، أن نادي ستوك بقيادة المدرب مارك هيوز يسعى لضم اللاعب، ليرافق مواطنه رمضان صبحي الذي تعاقدوا معه في الصيف الماضي، ولفتت إلى أن الأيام القادمة قد تشهد مفاوضات بين الأندية الثلاثة مع القلعة البيضاء للحصول على توقيع اللاعب.