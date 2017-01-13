

اشتكت متصلة تدعى “ياسمين”، من القاهرة، من ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب وامتناعها عن الزواج، مضيفة: “بنتي مش عايزة تلبس الطرحة ورافضة الجواز اعمل معاها إيه”.

ورد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال برنامج “خير الكلام”، المذاع على قناة “الحياة” قائلا: “ربنا يهدي ولادنا جميعًا”، لافتًا إلى أن التوحيد الخالص لله سر الهداية والنجاح في الدنيا والآخرة.