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الجمعة 13 يناير 2017 06:00 مساءً
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متصلة:"بنتي مش عايزة تلبس الطرحة".. وداعية إسلامي يرد
رمضان عبد المعز

متصلة:"بنتي مش عايزة تلبس الطرحة".. وداعية إسلامي يرد

الجمعة، 13 يناير 2017 05:35 م

 
اشتكت متصلة تدعى “ياسمين”، من القاهرة، من ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب وامتناعها عن الزواج، مضيفة: “بنتي مش عايزة تلبس الطرحة ورافضة الجواز اعمل معاها إيه”.

ورد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال برنامج “خير الكلام”، المذاع على قناة “الحياة” قائلا: “ربنا يهدي ولادنا جميعًا”، لافتًا إلى أن التوحيد الخالص لله سر الهداية والنجاح في الدنيا والآخرة.

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