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غدًا.. محاكمة «مرسي» و24 آخرين في «إهانة القضاء»
محمد مرسي ـ قضية التخابر

غدًا.. محاكمة «مرسي» و24 آخرين في «إهانة القضاء»

الجمعة، 13 يناير 2017 05:12 م
وكالات

تنظر، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا الست، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضويه المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامة بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

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