 Moheet on google
الجمعة 13 يناير 2017 05:50 مساءً
روابط سريعة
مصرع إمرأة وإصابة ٩ برصاص مجهولين في الشيخ زويد
رصاصة طلق ناري نارى مسدس بندقية خرطوش رصاص قتل

مصرع إمرأة وإصابة ٩ برصاص مجهولين في الشيخ زويد

الجمعة، 13 يناير 2017 05:08 م

 
ذكرت  مصادر طبية بشمال سيناء، بوصول جثة لسيدة و٩ مصابين من بينهم أطفال في إطلاق نار من مناطق مختلفة بمدينة الشيخ زويد.

ولفتت المصادر الطبية أن مستشفى العريش العام استقبل جثة نعيمة محمد عبد الرحمن، ٥٧ عاما، في إطلاق نار بمناطق مختلفة بمدينة الشيخ زويد، بينما أصيب كل من زكريا شحتة سالم، ٥٧ عاما، وسلمى أحمد شحتة، ٧ سنوات، و مصطفى شحتة أحمد، ٢٠عاما، ومحمد أحمد منصور، ١١ عاما، وريم محمد شحتة، ٦ سنوات، وسليمان فتحى عواد، ٥٨ عاما، وحمدان حسن حمدان، ٥٥عاما، وعبدالله أحمد عبدالله، ومحمود أكرم محمد، ٥ سنوات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3