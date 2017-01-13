

ذكرت مصادر طبية بشمال سيناء، بوصول جثة لسيدة و٩ مصابين من بينهم أطفال في إطلاق نار من مناطق مختلفة بمدينة الشيخ زويد.

ولفتت المصادر الطبية أن مستشفى العريش العام استقبل جثة نعيمة محمد عبد الرحمن، ٥٧ عاما، في إطلاق نار بمناطق مختلفة بمدينة الشيخ زويد، بينما أصيب كل من زكريا شحتة سالم، ٥٧ عاما، وسلمى أحمد شحتة، ٧ سنوات، و مصطفى شحتة أحمد، ٢٠عاما، ومحمد أحمد منصور، ١١ عاما، وريم محمد شحتة، ٦ سنوات، وسليمان فتحى عواد، ٥٨ عاما، وحمدان حسن حمدان، ٥٥عاما، وعبدالله أحمد عبدالله، ومحمود أكرم محمد، ٥ سنوات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.