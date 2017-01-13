"الداخلية": تصفية 10عناصر إرهابية بسيناءالجمعة، 13 يناير 2017 04:54 م
أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 10عناصر إرهابية بسيناء متهمين باغتيال رجال الشرطة.
وتوافرت معلومات للأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تتضمن اضطلاع قيادى تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب أحمد محمود يوسف عبدالقادر، حركى شكرى –بمسئولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية، وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات(الشرطة، القوات المسلحة) وتوفير أوجه الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأشارت المعلومات انهم تمكنوا من تنفيذ عدد من العمليات أبرزها (التعدى على كمينى المطافئ والمساعيد بالعريش، واستشهاد 8 من رجال الشرطة وأحد المدنيين، واغتيال الشهيد العقيد أحمد حسن رشاد “نائب مأمور قسم شرطة القسيمة”، اغتيال النقيب محمد الزملوط بقطاع الأمن المركزى بالعريش، والملازم أول قوات مسلحة محمد السيد عبد الرازق، خطف واغتيال المهندس محمد مصطفى عياد).
ونوه المصدر إلى أنه تم عقب “استئذان النيابة” إخضاع تلك العناصر لعمليات متابعة ميدانية مكثفة، تبين أنهم من معتادى التنقل بين الشقق السكنية والأماكن المهجورة، وتغيير محال اختفائهم على مدى اليوم، واتخاذهم أسماء حركية متعددة للهرب من الملاحقات الأمنية إلا أن المتابعة أسفرت عن تحديد بعض كوادرها وأدوارهم التنظيمية والعمليات التي شاركوا في تنفيذها.
وأردف أنه توافرت معلومات حول اتخاذ تلك العناصر مؤخرًا لشاليه مهجور بمنطقة شاليهات أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش، وكرًا لاختبائهم تجنبًا لعمليات المداهمة الأمنية، واتخاذهم من هذا الوكر منطلقًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية تمكنت من مداهمة الوكر إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، وتم التعامل مع مصادر النيران مما نتج عنه مصرعهم جميعًا(عددهم 10 عناصر).
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