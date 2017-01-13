تعهدت الصين اليوم الجمعة بالتمسك بسياستها تجاه إفريقيا المعلنة من قبل الرئيس شي جين بينغ والمرتكزة على الإخلاص والصداقة والعدالة، مؤكدة حرصها على الوقوف جنبا إلى جنب مع “الأشقاء الأفارقة” في المستقبل، ومواصلة العمل لنمو وتطور التعاون بينهما لجلب المنفعة المشتركة للشعبين الصيني والإفريقي.

عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تعليق رسمي على اختتام وزير الخارجية الصيني وانغ يي لجولة إفريقية تعد أول رحلة خارجية له فى العام الجديد.

وقال “لو” إن الصين والدول الإفريقية التى تضمنتها رحلة وانغ يى، وهى مدغشقر وزامبيا، وتنزانيا والكونغو برازافيل ونيجيريا، وصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تعميق العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون المشترك وتنفيذ نتائج قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) في عام 2015 التى تدعو إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتكامل الاقتصادي وعلاقة الصداقة والود والتواصل على المستوين الرسمي والشعبي.

وقال إن زعماء الدول الإفريقية الخمسة اكدوا الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” وابدوا ترحيبا كبيرا بقيام الصين بدور أكبر في جهود السلام والتنمية في إفريقيا.

كانت وزارة الخارجية الصينية أكدت - في أوائل الشهر الجاري عند إعلانها عن الجولة الافريقية لوانغ يى فى الفترة من 7 إلى 12 يناير - أن تعزيز العلاقات مع البلدان النامية هي سياسة ذات جذور عميقة فى الدبلوماسية الصينية، ولهذا فقد اصبح قيام وزير خارجية الصين بزيارة إفريقيا فى أول رحلة خارجية يقوم بها فى مطلع كل عام على مدى عقدين من الزمان جزءا أصيلا من التقاليد الدبلوماسية للصين.

ونوهت بالإنجازات، التى شهدتها العلاقات الصينية الإفريقية خلال عام 2016 والتي كان من ضمنها الخطوات الإيجابية التى تم تحقيقها تنفيذا لاتفاقيات قمة جوهانسبرج، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل خط السكك الحديدية الجديد في إثيوبيا لربط أديس أبابا بجيبوتي، والتقدم السريع في بناء السكك الحديدية للربط بين مومباسا ونيروبي في كينيا، والتخطيط لإقامة العديد من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعديد من البلدان الإفريقية.

وقالت انه خلال العام الماضي وفى الفترة من يناير وحتى سبتمبر، سجلت الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في أفريقيا زيادة على أساس سنوي بلغت 31 فى المائة، كما انه ومنذ نهاية قمة جوهانسبرج فى شهر ديسمبر من عام 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وقعت الصين مع الدول الإفريقية 245 اتفاقية تعاون فى مختلف المجالات تتخطى قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، وشهد التعاون بين الجانبين طوال العام الماضى زخما قويا وتم الدفع بالعلاقات إلى مستوى أعلى.

وأعربت عن الثقة فى أن عام 2017 سيشهد المزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا على نطاق اشمل، مؤكدة أن هدف الصين سيظل دوما هو تعزيز وتطوير التعاون المشترك لمساعدة أفريقيا على المضي إلى الأمام فى مسيرتها نحو التنمية والنهضة، وكذا المساهمة في تعزيز التضامن والتعاون والتنمية المشتركة بين جميع الدول النامية.