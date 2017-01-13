الصين تتعهد بالتمسك بصداقتها وإخلاصها وتعاونها مع إفريقياالجمعة، 13 يناير 2017 04:50 م
تعهدت الصين اليوم الجمعة بالتمسك بسياستها تجاه إفريقيا المعلنة من قبل الرئيس شي جين بينغ والمرتكزة على الإخلاص والصداقة والعدالة، مؤكدة حرصها على الوقوف جنبا إلى جنب مع “الأشقاء الأفارقة” في المستقبل، ومواصلة العمل لنمو وتطور التعاون بينهما لجلب المنفعة المشتركة للشعبين الصيني والإفريقي.
عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ فى تعليق رسمي على اختتام وزير الخارجية الصيني وانغ يي لجولة إفريقية تعد أول رحلة خارجية له فى العام الجديد.
وقال “لو” إن الصين والدول الإفريقية التى تضمنتها رحلة وانغ يى، وهى مدغشقر وزامبيا، وتنزانيا والكونغو برازافيل ونيجيريا، وصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تعميق العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون المشترك وتنفيذ نتائج قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) في عام 2015 التى تدعو إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتكامل الاقتصادي وعلاقة الصداقة والود والتواصل على المستوين الرسمي والشعبي.
وقال إن زعماء الدول الإفريقية الخمسة اكدوا الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” وابدوا ترحيبا كبيرا بقيام الصين بدور أكبر في جهود السلام والتنمية في إفريقيا.
كانت وزارة الخارجية الصينية أكدت - في أوائل الشهر الجاري عند إعلانها عن الجولة الافريقية لوانغ يى فى الفترة من 7 إلى 12 يناير - أن تعزيز العلاقات مع البلدان النامية هي سياسة ذات جذور عميقة فى الدبلوماسية الصينية، ولهذا فقد اصبح قيام وزير خارجية الصين بزيارة إفريقيا فى أول رحلة خارجية يقوم بها فى مطلع كل عام على مدى عقدين من الزمان جزءا أصيلا من التقاليد الدبلوماسية للصين.
ونوهت بالإنجازات، التى شهدتها العلاقات الصينية الإفريقية خلال عام 2016 والتي كان من ضمنها الخطوات الإيجابية التى تم تحقيقها تنفيذا لاتفاقيات قمة جوهانسبرج، والتي شملت على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل خط السكك الحديدية الجديد في إثيوبيا لربط أديس أبابا بجيبوتي، والتقدم السريع في بناء السكك الحديدية للربط بين مومباسا ونيروبي في كينيا، والتخطيط لإقامة العديد من المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة بالعديد من البلدان الإفريقية.
وقالت انه خلال العام الماضي وفى الفترة من يناير وحتى سبتمبر، سجلت الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في أفريقيا زيادة على أساس سنوي بلغت 31 فى المائة، كما انه ومنذ نهاية قمة جوهانسبرج فى شهر ديسمبر من عام 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وقعت الصين مع الدول الإفريقية 245 اتفاقية تعاون فى مختلف المجالات تتخطى قيمتها 50 مليار دولار أمريكي، وشهد التعاون بين الجانبين طوال العام الماضى زخما قويا وتم الدفع بالعلاقات إلى مستوى أعلى.
وأعربت عن الثقة فى أن عام 2017 سيشهد المزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا على نطاق اشمل، مؤكدة أن هدف الصين سيظل دوما هو تعزيز وتطوير التعاون المشترك لمساعدة أفريقيا على المضي إلى الأمام فى مسيرتها نحو التنمية والنهضة، وكذا المساهمة في تعزيز التضامن والتعاون والتنمية المشتركة بين جميع الدول النامية.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى
كشف حسام غالى قائد الأهلى أنه انتقل من صفوف نادى بيلا بكفر الشيخ إلى النادى الأهلى مقابل 3 آلاف جنيه وتم إختياره من قبل ميمى الشربينى نجم الأهلى والمعلق الشهير ...Fri, 13 Jan 2017 06:20:27 GMT