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السلطات الأمريكية تحذر من عاصفة جليدية بوسط البلاد
عاصفة ثلجية تضرب الوﻻيات المتحدة

السلطات الأمريكية تحذر من عاصفة جليدية بوسط البلاد

الجمعة، 13 يناير 2017 04:47 م
وكالات

حذرت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة من عاصفة جليدية في طريقها إلى وسط الولايات المتحدة، ما ينذر بانقطاع الكهرباء وجعل السفر على الطرق خطيرا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية قولها ” إن الجليد والأمطار المتجمدة والعاصفة الشتوية سيجتاح أجزاء واسعة من منطقة السهول من أقصى شمال ولاية تكساس إلى ولاية أيوا وشرقا عبر وسط ولاية إنديانا”.

وأضافت الهيئة أن تراكم الجليد قد يصل إلى أكثر من سنتيمتر وفقا لدرجات الحرارة المحلية مما سيجعل التحرك على الطرق خطيرا، خاصة على الجسور والطرق العلوية، وربما يتسبب في انقطاع الكهرباء في أنحاء متفرقة.

من جانبها، أعلنت ماري فالين حاكمة ولاية أوكلاهوما حالة الطوارئ في الولاية بأكملها قبل قدوم العاصفة.

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