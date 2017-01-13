قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهان بن سدرين اليوم الجمعة إن الهيئة ستعمل على إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى القضاء المدني في مارس المقبل.

وأوضحت بن سدرين - في ندوة لجمعية وفاء بعنوان قضايا شهداء وجرحى الثورة ومسار العدالة الانتقالية - ” أن الهيئة أحصت ثلاثة آلاف ملف لقائمات قتلى وجرحى ثورة 2011، مشيرة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة غير مقيدة بقائمات لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات.

ومن جانبه، عبر ميمون خضراوي كاتب عام جمعية وفاء عن عدم رضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة عن سير القضايا، مؤكدا أن هذه العائلات مازالت تناشد بإظهار وتبيين حقيقة هذه الجرائم.

ودعا خضراوي إلى إحالة قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري إلى القضاء المدني معربا عن اندهاشه من تحويل الاتهامات في هذه القضايا من القتل العمد إلى العنف المفضي إلى القتل.