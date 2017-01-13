 Moheet on google
الجمعة 13 يناير 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
هيئة الحقيقة والكرامة: سنعمل على إحالة قضايا شهداء الثورة للقضاء المدني
الثورة التونسية والمصرية

هيئة الحقيقة والكرامة: سنعمل على إحالة قضايا شهداء الثورة للقضاء المدني

الجمعة، 13 يناير 2017 04:29 م
وكالات

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهان بن سدرين اليوم الجمعة إن الهيئة ستعمل على إحالة قضايا شهداء وجرحى الثورة إلى القضاء المدني في مارس المقبل.

وأوضحت بن سدرين - في ندوة لجمعية وفاء بعنوان قضايا شهداء وجرحى الثورة ومسار العدالة الانتقالية - ” أن الهيئة أحصت ثلاثة آلاف ملف لقائمات قتلى وجرحى ثورة 2011، مشيرة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة غير مقيدة بقائمات لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات.

ومن جانبه، عبر ميمون خضراوي كاتب عام جمعية وفاء عن عدم رضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة عن سير القضايا، مؤكدا أن هذه العائلات مازالت تناشد بإظهار وتبيين حقيقة هذه الجرائم.
ودعا خضراوي إلى إحالة قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري إلى القضاء المدني معربا عن اندهاشه من تحويل الاتهامات في هذه القضايا من القتل العمد إلى العنف المفضي إلى القتل.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3