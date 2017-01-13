 Moheet on google
الجمعة 13 يناير 2017 05:58 مساءً
روابط سريعة
"الصدر" يوضح تفاصيل اتفاقية إمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا
بترول ـ نفط ـ براميل نفط‎

"الصدر" يوضح تفاصيل اتفاقية إمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا

الجمعة، 13 يناير 2017 04:51 م

أكد السفير حبيب الصدر، سفير العراق في القاهرة، إن الاتفاقية التي وقعت بين العراق ومصر لإمداد الأخيرة بالنفط، ليس لها علاقة بوقف إمدادات شركة أرامكو السعودية.

ولفت “الصدر” خلال لقائه مع برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2” مساء اليوم الجمعه، أن “الاتفاقية تكشف توجه الحكومة العراقية إلى شقيقتها الكبرى مصر، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، مؤكدًا أن هذا الاتفاق ليس استغلال لفرصة.

وأشار سفير العراق في القاهرة، إلى أن الاتفاقية تنص على إمداد مصر من نفط البصرة بمليون برميل نفط خام شهريًا وبشروط دفع ميسرة، مضيفًا أن هناك اتفاقية أخرى تنص على إرسال النفط خام إلى مصر مقابل تكريره في المصافي المصرية ويعود إلى العراق بشكل مشتقات نفطية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3