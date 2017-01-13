أكد السفير حبيب الصدر، سفير العراق في القاهرة، إن الاتفاقية التي وقعت بين العراق ومصر لإمداد الأخيرة بالنفط، ليس لها علاقة بوقف إمدادات شركة أرامكو السعودية.

ولفت “الصدر” خلال لقائه مع برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2” مساء اليوم الجمعه، أن “الاتفاقية تكشف توجه الحكومة العراقية إلى شقيقتها الكبرى مصر، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، مؤكدًا أن هذا الاتفاق ليس استغلال لفرصة.

وأشار سفير العراق في القاهرة، إلى أن الاتفاقية تنص على إمداد مصر من نفط البصرة بمليون برميل نفط خام شهريًا وبشروط دفع ميسرة، مضيفًا أن هناك اتفاقية أخرى تنص على إرسال النفط خام إلى مصر مقابل تكريره في المصافي المصرية ويعود إلى العراق بشكل مشتقات نفطية.