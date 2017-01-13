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وداعا "ماما نونا" .. هكذا نعى المشاهير وفاة كريمة مختار
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وداعا "ماما نونا" .. هكذا نعى المشاهير وفاة كريمة مختار

الجمعة، 13 يناير 2017 04:50 م
محيط : أسماء الشنواني

قدم العديد من مشاهير عالم الفن والإعلام ورواد الشوشيال ميديا التعازي في وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، أشهر أم بالسينما المصرية ” ماما نونا ” بعد أن وافتها المنية  مساء أمس الخميس عن عمر ناهز الـ82 عام بعد صراع مع المرض.

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعازي المشاهير من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التدوينات المصغر ” تويتر “، حيث كان في مقدمتهم ابنها الإعلامي ” معتز الدمرداش ” .

وشيع الآلاف من محبي وأصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة جثمانها ظهر اليوم عقب صلاتي الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

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