قدم العديد من مشاهير عالم الفن والإعلام ورواد الشوشيال ميديا التعازي في وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، أشهر أم بالسينما المصرية ” ماما نونا ” بعد أن وافتها المنية مساء أمس الخميس عن عمر ناهز الـ82 عام بعد صراع مع المرض.

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من تعازي المشاهير من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التدوينات المصغر ” تويتر “، حيث كان في مقدمتهم ابنها الإعلامي ” معتز الدمرداش ” .

وشيع الآلاف من محبي وأصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة جثمانها ظهر اليوم عقب صلاتي الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.