تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد، والذي كان محكوماً عليه بالمؤبد، قبل ضبطه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام.