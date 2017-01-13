سيطرت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية اليوم الجمعة على حيي النصر والفيصلية والضفة الشرقية للجسر الحديدي على نهر دجلة بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل، وكبدت تنظيم (داعش) الإرهابي خسائر كبيره بالأرواح والمعدات.

وأشار قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير يارالله - في تصريح صحفي - إلى أن القوات سيطرت في وقت سابق اليوم على مجمع الدوائر الحكومية والضفة الشرقية من جسر “الحرية” واقتحمت جامعة الموصل وحررت حيي “الكفاءات الأولى” الصدرية في الساحل الأيسر.

من جانبه أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق جون دوريان أن طائرات التحالف الدولي تواصل دعم القوات العراقية وتقصف مواقع داعش الذي قتل المئات من مسلحيه بالموصل.

وقال دوريان - في تصريح صحفي - إن معركة الموصل هي معركة خطط لها العراقيون والتحالف يقدم الدعم الجوي، محذرا من أن داعش سيعتمد خلال الفترة القادمة على خلاياه النائمة، ولكن ستتمكن القوات العراقية نت القضاء عليها.

ولفت إلى أن حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) منظمة إرهابية ولن يتم التعامل معها، مشيرا إلى ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل فقط مع حكومة العراق وإقليم كردستان.