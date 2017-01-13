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فحص طبي لتحديد موقف عالي وجمعة في مران الأهلي
حسام غالي - لاعب النادي الأهلي
حسام غالي - لاعب النادي الأهلي

فحص طبي لتحديد موقف عالي وجمعة في مران الأهلي

الجمعة، 13 يناير 2017 04:07 م
وكالات

يخضع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا السبت؛ لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويعاني صالح من كدمة في الكاحل تعرض لها خلال تدريبات الفريق في الأيام الماضية؛ ما أدى إلى اكتفاء اللاعب بأداء التدريبات البدنية خلال المران في اليومين الأخيرين.
وأوضح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن حالة صالح مستقرة وأن الكدمة لن تمنعه من المشاركة في المران الجماعي غدًا السبت.
فيما يخضع ايضا حسام غالي، كابتن الفريق لفحص طبي من قبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للتأكد من سلامته قبل المشاركة في المران الجماعي غدًا.
وكان غالي قد اشتكى في مران أمس الخميس من إجهاد في العضلة الضامة ولم يستكمل المران، لكن طبيب الأهلي قال إن حالته مستقرة، ولن تعوقه عن المشاركة في المران الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 10فبراير القادم على كأس السوبر بالإمارات.

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