وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، علي غلق 17 منشأه تجارية وغذائية بمراكز منوف وتلا وشبين الكوم وقويسنا، وذلك لحين استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياه والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ الغلق. حيث تم غلق 8 منشأت بمركز ومدينة شبين الكوم ومحل ملابس جاهزة ومخزن سلع غذائية ومصنع شريط منسوج ومخزن مصنع ديكورات ومخزن سلغ غذائية ومصنع ملابس جاهزة ومصنع لتصنيع اللحوم ومحل جزارة، وإغلاق 5 منشآت بمركز منوف وهى مخزن مواد غذائية بفيشا الكبرى ومخزن مواد كيماوية ببرهيم ومصنع ملابس جاهزة بكفر فيشا الكبرى ومصنع مواسير بلاستيك بكفر فيشا ومعمل البان بعزبة المعداوى، بالإضافة إلى غلق 3 منشآت بمركز ومدينة قويسنا وهى مصنع حلاوة ومصنع أكياس بلاستيك بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومصنع مفروشات بقرية منشية دملو” ومصنع حلويات ببابل مركز تلا.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، أنه لن يتوانى فى اتخاذ قرار إغلاق أى منشأة غير ملتزمة بإستخراج الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على كافة المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون واللوائح المعنية بسلامة وأمن وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بحسب وكالة “أونا”.