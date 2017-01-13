يسعى أنطونيو كونتي مدرب تشيلسى من اجل تدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على أمل الحفاظ على صدارة ترتيب البرمير ليج حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أنه بعد فشل كونتي في اقناع ريال مدريد بالتخلي عن لاعبه خاميس رودريجيز وعدم تمكنه ايضا من إقناع بايرن ميونيخ بالموافقة على بيع أرتورو فيدال ، بدأ المدير الفنى الايطالى يفكر في خيار آخر لتدعيم خط وسط البلوز في يناير الجاري حيث انه يدرس حاليا ضم اللاعب الدولي الفرنسي ديميتري باييه أحد نجوم كأس الأمم الأوروبية السابقة مع منتخب الديوك .

وكان نادى وستهام يونايتد الذى يلعب له باييه قد رفض عرضا بقيمة 20 مليون جنيه استرلينى من أولمبيك مارسيليا للتخلي عن خدمات اللاعب وهو ما يعني أنه سيتعين على تشيلسي تقديم عرض أكبر لإقناع وستهام بالتخلي عن اللاعب.

وكان سلافن بيليتش مدرب وستهام قد أكد رغبة باييه في الرحيل عن فريق الشواكيش لكنه اكد في نفس الوقت ان النادى متمسك به بقوة.

ويعد باييه أعلى لاعبي الفريق أجرا حيث انه وقع عقدا لخمس سنوات في فبراير الماضي ويحصل بموجبه على اجر يبلغ 125 ألف جنيه إسترليني.