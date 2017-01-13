قرر الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إحالة 30 طبيبا وممرضا وإداريا من العاملين بمستشفى القناطر الخيرية والوحدة الصحية بطحلة للتحقيق بسبب الغياب وعدم الانضباط والإهمال في العمل.

وقال حفناوي اليوم الجمعة إنه قد تم تشكيل وتفعيل لجنة للمرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة ورصد تواجد الأطباء والخدمات ومدى توافر الأدوية للمرضى والاستماع إلى شكواهم وحلها فورا.

وأكد انه لن يسمح بوجود إهمال داخل المنظومة الصحية أو التراخي في حقوق المرضى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل انتظام وتطوير كافة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.