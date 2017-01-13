ادرعي: رحم الله «ماما نونا»الجمعة، 13 يناير 2017 03:34 م
نعى افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة الراحلة كريمة مختار، واصفا إياها بـ”الفنانة المثال”.
وقال ادرعي في تدوينه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “رحمك الله يا ماما نونا.. كريمة مختار في ذمة الله”.
وأضاف: “أود أن أقف لحظة لأتحدث عن فنانة مصرية قديرة رحلت أمس وهي كريمة مختار، قد تابعت أفلاهما على القناة الإسرائيلية الأولى في أيام الجمعة، فجسدت شخصية الأم المصرية التي تدافع عن أسرتها في مسرحية العيال كبرت والأم المربية في “سعد اليتيم” والأم الناجحة في جميع أفلامها، مسلسلاتها ومسرحياتها”.
وتابع : “سبحان من له الدوام إنا لله وإنا اليه راجعون والبقاء لله، رحم الله هذه الإنسانة والفنانة المثال”، مرفقا بالتدوينه مقطع فيديو للفنانة الراحلة بمسرحية “مدرسة المشاغبين”.
وكانت الفنانة كريمة مختار قد توفت مساء أمس الخميس عن عمر يناهز الـ82 عام بعد صراع مع المرض.
وجدير بالذكر، أن الفنانة الراحلة قد بدأت عملها الفني بالمشاركة في برنامج الاطفال الإذاعي الذي يقدمه الإعلامي “بابا شارو” في أربعينيات وخمسينات القرن الماضي.
كما قدمت كريمة مختار العديد من الأعمال الفنية ما بين مسرحيات ومسلسلات وأفلام سينمائية مثل مسرحية “العيال كبرت”، وأفلام “الحفيد” و”رجل فقد عقله” و”يا رب ولد” و”الفرح” و”ساعة ونص”، ومسلسلات تلفزيونية “البخيل وأنا” و”يتربى في عزو” و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” و”دلع بنات”.
ومن المعروف، أن “ماما نونا” هي زوجة المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة لـ 4 أبناء وهم المخرجة هبة والمهندس شريف وأحمد والإعلامي الشهير معتز الدمرداش.
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