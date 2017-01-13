أكد العميد يحيي رسول المتحدث باسم غرفة عمليات القوات العراقية المشتركة، أن القوات العراقية قد تمكنت من تحرير مجمع الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة ومباني دوائر الزراعة والتخطيط العمراني وقرارات الدولة بمدينة الموصل، موضحا أنه تم رفع العلم العراقي.

وأوضح رسول من خلال مداخلة هاتفية على قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الجمعة، أن القوات قد قضت على العديد من عناصر الجماعات الإرهابي وتدمير قدراته الدفاعية، مؤكدا أن قطع الجسور والطرق الموصلة للضفة الغربية لمدينة الموصل لن تعيقهم عن استكمال عملياتهم ضد الإرهاب.