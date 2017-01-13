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بيكيه يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تصريحاته ضد الحكام
اللاعب الاسباني جيرارد بيكيه

بيكيه يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تصريحاته ضد الحكام

الجمعة، 13 يناير 2017 03:06 م
وكالات

أكدت تقارير صحفية أن الإتحاد الاسباني لكرة القدم يستعد لفرض عقوبة كبيرة على نادى برشلونة ومدافعه جيرارد بيكيه، وذلك في أعقاب تصريحاته الأخيرة ضد الحكام.

وكان بيكيه قد اتهم التحكيم بمحاربة فريقه، وذلك إثر عدم احتساب ركلة جزاء واضحة خلال الشوط الاول من مباراة الذهاب ببطولة الكأس أمام أتلتيكو بلباو مع التغاضي عن ركلتي جزاء اخرتين فى مباراة فياريال التى انتهت بالتعادل فى الدورى الاسبانى.

وفشل بيكيه في السيطرة على نفسه خاصةً بعد مباراة فياريال حيث أشار لخافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الذي كان حاضراً للمباراة قائلاً “أرأيت ذلك؟”.

وقالت التقارير الصحفية انه من المتوقع ان يتم فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو على النادى الكتالونى كما سينظر الإتحاد خلال الأيام المقبلة فى مسألة معاقبة بيكيه بالإيقاف.

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