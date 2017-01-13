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مصر للطيران: أسعار خاصة لرحلات اليوم الواحد بالوجهات الداخلية
مصر للطيران - طائرة

مصر للطيران: أسعار خاصة لرحلات اليوم الواحد بالوجهات الداخلية

الجمعة، 13 يناير 2017 03:01 م
وكالات

صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم بأن الشركة طرحت أسعارا خاصة على رحلات اليوم الواحد إلى بعض وجهاتها الداخلية التي تقلع من مطار القاهرة وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بأسعار تبدأ من 999 جنيها مصريا شاملة الرسوم والضرائب للذهاب والعودة في نفس اليوم وكذلك رحلاتها التي تقلع من مطار برج العرب بالاسكندرية بأسعار تبدأ من 888 جنيها مصريا إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح مسلم - في تصريح صحفي اليوم - أن شبكة خطوط مصر للطيران القوية وتشغيلها رحلات منتظمة من مطاري القاهرة والاسكندرية إلى هذه النقاط على مدار اليوم ساعد في تقديم هذا العرض والذي يناسب الكثير من عملاء الشركة بجانب العروض الترويجية الأخرى الذي سبق الاعلان عنها.

وأشار إلى أنه يمكن للعملاء معرفة المزيد عن هذا العرض وعروض وبرامج سياحية متنوعة من خلال مركز اتصالاتها التليفونية على رقم 1717 من أي محمول أو من أي خط ارضي داخل مصر على 090070000 أو من خلال موقع مصر للطيران الرسمي ##www.egyptair.com ##.

وأضاف أنه يمكن للعملاء - أيضا - الاستمتاع بعروض شاملة الطيران والإقامة من خلال الاتصال على الأرقام ذاتها أو زيارة موقع شركة مصر للطيران للسياحة ” الكرنك” على ##www.karnak.egyptair.com##.

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