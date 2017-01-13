أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: غرب كيما، وعمارات كيما، وعمارات الحديد والصلب، ومنطقة التطبيقين، ومنطقة الصداقة القديمة، والمجمع الصناعي، وعمارات الأولى بالرعاية، وذلك ابتداء من الساعة 10 مساء اليوم /الجمعة/، وحتى الساعة 10 صباح غد /السبت/ نظرا لأعمال تركيب وحدة غاطس جديدة لمحطة صرف صحي رقم (10) بكيما.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بدمياط أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: مركز كفر سليمان، وكفر سعد، وكفر البطيخ، ورأس البر، والسانينة، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباح غد، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة داخل محطة كفر سليمان.