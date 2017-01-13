أكد المحلل السياسي السوري أنور المشرف، أن الحديث عن هدنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا يزعج إسرائيل مما جعلها تقوم بقصف مطار “المزة” العسكري، موضحا أن إيران وحزب الله والميليشات التابعة لهم “يقدمون لإسرائيل خدمة العمر من خلال رفضهم للهدنة” – على حد قوله.

وأوضح المشرف من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن إسرائيل تريد تسخين المنطقة حيث تقوم بدعم جبهة النصرة والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى ما تردد بالمواقع الإسرائيلية حول استقبال إسرائيل 2000 شخص من عناصر جبهة النصرة المصابين لمعالجتهم بأراضيها.

وأشار إلى أن العدو الأول لسوريا هي إسرائيل بالإضافة إلى احتلالها هضبة الجولان مما يجعل تفتيت سوريا يأتي في مصلحة إسرائيل، مشددا على ضرورة تغيير النظام السوري على أسس ديمقراطية.

وقال”الحل السياسي وتغيير النظام السوري على أسس ديمقراطية هو أكبر رد على إسرائيل”، معربا عن تفاؤله من مؤتمر “الأستانة” للأزمة السورية.

وكان الجيش السوري قد أتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ مطار “المزة” العسكري بجنوب غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن الصواريخ أطلقت من شمال إسرائيل.