يبدو أن صفقة انتقال النجم الجزائري سفيان فيجولي إلى نادى روما الايطالى على سبيل الاعارة اوشكت على الانهيار بسبب الاختلاف فى وجهات النظر بين روما ونادى وستهام الانجليزي .

فقد ذكرت تقارير صحفية ان نادي ذئاب العاصمة الإيطالية متمسك بضرورة ألا يتضمن عقد الإعارة بندا يجبره على شراء اللاعب الجزائري خلال موسم الانتقالات الصيفي القادم، في حين يسعى النادي اللندني إلى أن يتضمن عقد الإعارة بندا يلزم روما بشراء اللاعب مقابل 10 مليون يورو خلال شهر يونيو القادم.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصفة نهائية خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن روما عازم على التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض غياب الفرعون المصري محمد صلاح، المنشغل باللعب فى بطولة الأمم الأفريقية مع منتخب مصر والباراجوياني خوان إيتوربي الذى انتقل مؤخرا الى تورينو الإيطالي.

وكان فيجولي قد فشل في اثبات جدارته مع فريق الشواكيش الانجليزى حيث اقتصرت مشاركته مع وستهام على 11 مباراة فقط خلال الموسم الحالي سجل خلالها هدفا واحدا كما أهدى تمريرة حاسمة وحيدة .