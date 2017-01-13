البرلمان التركي يوافق على تعديلات دستورية توسع من سلطات الرئيسالجمعة، 13 يناير 2017 02:17 م
وافق البرلمان التركي في التصويت الأولي، على المادة الثامنة من مقترح التعديل الدستوري، القاضية بإجراء تعديلات على صلاحيات وواجبات رئيس الجمهورية.
وذكرت صحيفة (حريت) التركية على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ أن 480 نائبا شاركوا في التصويت السري، على هذه المادة، حيث صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، في حين وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد.
يذكر أن المادة الثامنة تنص على منح صفة رئيس الدولة لشخص من يفوز في الانتخابات الرئاسية خلال الدورة المقبلة، كما يُمنح له صلاحية تولي مهمة إدارة السلطة التنفيذية، أي أن كافة الصلاحيات التنفيذية التي تخص رئيس الوزراء والمجلس الوزار ستنتقل إلى الرئيس.
وسبق للبرلمان التركي أن وافق على المواد السبعة الأولى، حيث ستستكمل عملية التصويت لباقي المواد، وفي نهاية التصويت على المواد، سيتم التصويت على الحزمة ككل ومن بعده سيتم طرحه على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة قبل التوجه إلى صناديق الاستفتاء.
ويحتاج مشروع القانون المكون من 18 مادة إلى دعم 330 نائبا على الأقل في البرلمان، المؤلف من 550 مقعدا حتى يطرح في استفتاء.
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