السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقةالجمعة، 13 يناير 2017 02:07 م
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الجمعة/ اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في إطار التشاور الدوري بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تم خلال الاتصال تبادل التعازى فى ضحايا العمليات الإرهابية التى شهدها البلدان مؤخرا، والتأكيد على التضامن في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين الأبرياء.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أعربا - خلال الاتصال - عن إدانتهما لهذه الاعتداءات الآثمة التي تتطلب من جميع الدول والشعوب المُحبة للسلام مزيداً من التكاتف والتعاون للتصدي لها.
وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول - أيضا - مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، وحرص البلدين على دفع هذه العلاقات قدماً وتطويرها في كافة المجالات، وخاصة في ضوء الإعداد لزيارة المستشارة الألمانية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي ستمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
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