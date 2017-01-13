يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر غدا /السبت/ السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة نسبيا على السواحل الشمالية الغربية وعلى الطرق الصحراوية وتكون ما بين خفيفة إلى متتوسطة الشدة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى حتى شمال الصعيد وسيناء، والطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة دافىء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شرقية والرياح السطحية على البحر والاحمر شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

الإسكندرية 7 16

مطروح 7 16

بورسعيد 11 16

دمياط 8 16

بلطيم 9 16

الإسماعيلية 7 18

السويس 5 18

العريش 7 17

نخل 1 19

طابا 4 19

الطور 10 22

مرسى علم 12 23

الغردقة 11 23

شرم الشيخ 15 23

رفح 3 17

كاترين 6 21

سيوة 4 17

المنيا 6 19

الفيوم 9 19

رأس سدر 9 20

أبوسمبل 11 27

وسط الدلتا 8 17

أسيوط 7 22

سوهاج 7 24

الأقصر 8 26

أسوان 11 26

شلاتين 14 24

حلايب 16 23

الوادى الجديد 11 25

قنا 7 25

نويبع 13 22

السلوم 5 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 15 26

الرياض 8 25

المنامة 15 20

أبوظبى 15 21

الدوحة 14 21

الكويت 7 18

دمشق 3 10

بيروت 12 17

عمان 6 12

القدس 6 13

غزة 13 18

بغداد 6 15

مسقط 18 26

صنعاء 3 24

الخرطوم 19 36

طرابلس 8 15

تونس 5 12

الجزائر 5 11

الرباط 5 15

نواكشوط 12 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -6 3

اسطنبول 5 10

اسلام اباد 6 15

نيودلهى 8 18

جاكرتا 25 32

بكين -10 6

كوالامبور 25 32

طوكيو -2 6

أثينا 6 16

روما 1 9

باريس -1 5

مدريد 1 10

برلين -2 2

لندن 1 4

مونتريال -12 -9

موسكو -2 -1

نيويورك -1 7

واشنطن 1 11