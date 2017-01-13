أثارت الرأي العام بقصتها، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى انقسام الرأي حول موضوعها الذي ينافي تماما تعاليم الدين الإسلامي السمح وفقا لرأي الكثيرين ، فمنهم من رآها شجاعة مدافعه عن حق ابنها في الحياة، وكثيرون اعتبروها وفقا لتعبيرهم ” بحاجة إلى إعادة تربية “، ومجاهرة بفعل ” الفاحشة ” وفقا لوجهة نظرهم، ” إذا بُليتم فاستتروا “، وآخرون نادوا بحق طفلها في الحياة بغض النظر عن فعلها، فتركوها وشأنها ودافعوا عن الطفل .

شبكة الإعلام العربية ” محيط ” تناولت موضوع ” هدير مكاوي” أو ” single mother ” وفقا للهاشتاج الذي أطلقه النشطاء على قصتها، تلك الفتاة التي رفضت إجهاض طفلها، بعد أن تزوجت من شاب بدون أوراق رسمية نظرا لرفض أسرتها هذه الزيجة، ووجود مشاكل أخرى من جانب أهل الشاب الذي احبته وتحدت أهلها بسببه، ليتركها وحيدة بعد أن حملت، لتواجه المجتمع بأبن غير شرعي.

“محيط ” سألت محاضر تربوي ومهتم بالعلوم الشرعية عن رأيه فيما قامت به هدير، وتفسيره لانقسام المجتع حول قصيتها، وأهمية التربية ودورها في تنشئة علاقات سليمة ومن ثم مجتمع سليم، هذا غير رأي السوشيال ميديا الذي امتلئ بالكثير من الهاشتاجات، حاصدا آلاف التعليقات .

القصة وفقا لرواية الفتاة

” محيط ” تتحدث مع عمرو عز الدين المحاضر التربوي والأسري، لتعرف رأيه في جرأة هذه الفتاه في مواجة المجتمع بطفل غير شرعي، وعن انقسام اراء رواد السوشيال ميديا حولها .

أشار في بداية حديثه إلى تفسير مصطلح ” single mother ” الذي اجتاح السوشيال ميديا وخاصة ” تويتر ” قائلا : ” معناه أم تعول طفل أو عدة أطفال سواء كانت أرملة أو مطلقة أو بغير زواج “، وهذا ينطبق على ” هدير “، لافتا في بداية حديثه إلى حالة ولادة طفل بعلاقة غير شرعية كالزنا أو علاقة زواج عرفي وتبرأ الأب من نسب الطفل إليه .

فقال بالنسبة لأبن الزنا : جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 22 / 34 ) : ” أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ” .

وأكد مستكملا حديثه عن حق الطفل في الحياة من الناحية التربوية قائلا : ” يعني المجتمع مطلوب منه ألا يظلمه وألا يحاسبه بجرم أمه ولا جرم أبيه، كما يحق للأم أن تسعى لأثبات النسب بأي طريقة كانت .

تفسيره لانقسام المجتمع

الألفاظ المسيئة

أما بالنسبة لانقسام المجتمع حول جرأتها في طرح قضيتها على السوشيال ميديا فقال ” القسم الذي تناول القضية بالشتائم وتناوب الألفاظ غير المستحبة غير مستندا بأي سند شرعي أو قانوني، ليس من حقه فعل ذلك، وأرى أنها غيرة على الإسلام من شباب لا يتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما، رغم اعتراضي تماما على استخدام مثل هذه الألفاظ، وما فعلوه لن يساعدها ولن يجعلها تتراجع عن الفعل، بل بالعكس ممكن أن يكون حولها أولتراس داعم لها و ينظروا إلى من يشتمها أنه متخلف عقلياً و رجعي ” .

حق الطفل في الحياة

أما القسم الذي دعمها، ودشن العديد من الهاشتاجات لمساندتها، فأشار إلى أنهم قسمين، الأول، يدعم فيها عدم قتل الروح و ده صح جداً.

أما الثاني، والذي يدعم الفعل نفسه (لو كان فعل زنا فدعمهم خاطىء قانونياً لأنه تحريض على نشر الرذيلة في المجتمع)، أما الذي يدعمها للضغط على الأب لعدم التبرؤ من الطفل فهو قسم أحب الخير للطفل، و لكن جانبه الصواب لأن ضغط السوشيال ميديا لن يثبت النسب قانونيا.

تصرف الفتاة نفسها

وأخيرا بخصوص فعل الفتاة نفسها، قال ” من حقها تتزوج اللي بتحبه ومش من حق أهلها يعارضوها، ولو أهلها عارضوها بسبب غير شرعي في هذه الحالة يحق لها أن تلجأ إلي القضاء، وتتزوج عرفي ويكون وليها القاضي، لكن هدير لم تفعل ذلك وفقا لروايتها “، وهذا كان سببا في ضياع حقها، ولجؤها للسوشيال ميديا .

أما موضوع الزواج بدون ولي، فعليه خلاف شرعي، فجمهور العلماء يرى أنه زواج باطل، و رأي الأحناف على أنه صحيح وليس زنا ولها كافة حقوق الزوجة و لا ينتهي عقد الزواج بتمزيق الورقة، بل بطلاق وعليها عدة شرعية ” .

نصائح للأهل

تحدث عز الدين في العموم عن أهمية احتواء الأسرة لأبنائها ودعمهم والتحدث معهم باستمرار، والأخذ بوجهة نظرهم من باب التجربة والاستكشاف، مؤكدا على أهمية وضرورة المناقشة بين الأباء والأبناء في كافة المواضيع خاصة في تلك القرارات المصيرية مثل التي تتعلق بالزواج، لافتا إلى أن مصر من أكثر الدول صعوبة في الزواج ومن أوائل الدول في ارتفاع نسب الطلاق، مشيرا في نهاية حديثة إلى أهمية تربية الاولاد على فهم أنفسهم ومشاعرهم و تقبلها و تقبل الأهل لهم، وتعليمهم كيفية الاختيار والاعتماد على النفس .

السوشيال ميديا

تويتر

دشن المغردون هاشتاج ” single mother “، وتبادلو وجهات النظر، ما بين مشجع وداعم لها، وبين معارض ناقم على فعلها .

فيس بوك

دشن النشطاء هاشتاج ” ادعم هدير “، وأيضا تناوبوا من خلاله رأيهم في قضيتها وحق طفلها في الحياة بغض النظر عن تصرف الأم .