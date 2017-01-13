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قبل انتهاء ولاية مالكها وللمرة الثانية.. «كلبة أوباما» تؤذي صديقة للعائلة
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي "المنتهية ولايته" باراك أوباما وأحد كلابه

قبل انتهاء ولاية مالكها وللمرة الثانية.. «كلبة أوباما» تؤذي صديقة للعائلة

الجمعة، 13 يناير 2017 02:21 م
محيط - خالد الريس

في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض.. تسبب أحد كلاب الرئيس الأمريكي “المنتهية ولايته” باراك أوباما بإصابة أحدى أصدقاء عائلة الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها للبيت الأبيض.
وذكر موقع “TMZ” الأمريكي المتخصص في أخبار المنوعات، أن طبيب أسرة الرئيس الأمريكي روني جاكسون قد قام بمعاينة الفتاة البالغة من العمر 18 عاما، مشيرا إلى أن الإصابة تحتاج إلى غرز وقد تترك ندبة دائمة.
وأضاف الموقع أن الكلبة “ساني” البالغة من العمر 4 سنوات وتنتمي لفصيلة “الماء البرتغالي” قد قامت بعض الفتاة بوجهها أثناء تقبيلها يوم الاثنين الماضي.
وجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي يمتلك كلبان من فصيلة “الماء البرتغالي”، حيث يمتلك أيضا الكلب “بو” الذي يبلغ من العمر 8 سنوات.
وأعلن الموقع أن أسرة الفتاة لن تنوي اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه ما حدث، فيما لم يعلق البيت الأبيض على الحادث.
وأوضح الموقع أنه هناك بعض القوانين ببعض الولايات الأمريكية تعفي صاحب “الحيوان الأليف” من العقوبة في حالة هجوم “حيوانه الأليف” على أحد لأول مرة.
فيما أكدت صحيفة “ديلي ميل” أن الفتاة التي أصيبت هي صديقة ماليا أبنة الرئيس الأمريكي” “المنتهية ولايته”.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الحادث يعد الثاني في تاريخ “الكلبة ساني” حيث قامت بالقفز على طفلة تبلغ من العمر سنتين وأسقطتها على الأرض أثناء حفل الكريسماس بالبيت الابيض في 2013.

كلبي الرئيس الأمريكي

كلبي الرئيس الأمريكي

الكلبة ساني في حفل الكريسماس 2013

الكلبة ساني في حفل الكريسماس 2013

الفتاة المصابة بعضة الكلبة ساني

الفتاة المصابة بعضة الكلبة ساني

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