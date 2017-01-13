شيع الآلاف من محبي وأصدقاء وأقارب الفنانة الراحلة كريمة مختار جثمانها ظهر اليوم عقب صلاتي الجمعة والجنازة من مسجد عمرو بن العاص بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقام العديد من المواطنين برفع لافتات نعي للفنانة الراحلة، معربين عن حزنهم لوفاة كريمة مختار أو “ماما نونا”.

وقد شهدت الجنازة حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة مثل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونهال عنبر ورانيا فريد شوقي وبشرى وبيومي فؤاد، رجل الأعمال حسن مالك.

وكانت الفنانة كريمة مختار قد توفت مساء أمس الخميس عن عمر يناهز الـ82 عام بعد صراع مع المرض.

وجدير بالذكر، أن الفنانة الراحلة قد بدأت عملها الفني بالمشاركة في برنامج الاطفال الإذاعي الذي يقدمه الإعلامي “بابا شارو” في أربعينيات وخمسينات القرن الماضي.

كما قدمت كريمة مختار العديد من الأعمال الفنية ما بين مسرحيات ومسلسلات وأفلام سينمائية مثل مسرحية “العيال كبرت”، وأفلام “الحفيد” و”رجل فقد عقله” و”يا رب ولد” و”الفرح” و”ساعة ونص”، ومسلسلات تلفزيونية “البخيل وأنا” و”يتربى في عزو” و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” و”دلع بنات”.

ومن المعروف، أن “ماما نونا” هي زوجة المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة لـ 4 أبناء وهم المخرجة هبة والمهندس شريف وأحمد والإعلامي الشهير معتز الدمرداش.