أكد الكاتب السياسي الجزائري أنور مالك، أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية داخل سوريا بالتنسيق مع الإدارة الروسية.

وقال مالك من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “إن قامت إسرائيل بعمل عسكري بسورية فهو بتنسيق مع روسيا وأما مرتزقة إيران وشبيحة الأسد فهم مجرد أدوات في لعبة دولية تجاوزت عقولهم الطائفية”.

وكان الجيش السوري قد أتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ مطار “المزة” العسكري بجنوب غرب العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن الصواريخ أطلقت من شمال إسرائيل.