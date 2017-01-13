ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الانتحاري في دمشق إلى 33 قتيلا وجريحاالجمعة، 13 يناير 2017 12:07 م
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم /الجمعة/ بارتفاع أعداد قتلى الهجوم الذي نفذه انتحاري استهدف حي كفرسوسة بجنوب العاصمة دمشق إلى 33 قتيلا وجريحا .
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله “إن الانفجار الذي نفذه انتحاري - أمس - قرب نادي المحافظة الرياضي في منطقة الحمرية بحي كفرسوسة في العاصمة دمشق؛ أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 25 آخرين”.
يذكر أن حي كفرسوسة يعتبر من الأحياء شديدة الحراسة في دمشق وتقع فيه منشآت أمنية رئيسية .
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