أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة.

وأشار عبد الحاكم من خلال تصريحات على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن منزل “الرماية” بمحور “26 يوليو” يشهد أعمال إصلاحات وتوسعات ولكنها لم تؤثر على الحالة المرورية، مضيفا أن الحالة المرورية هادئة ومستقرة وعدم وجود أي كثافات.

وأوضح أنه هناك تنسيق مع إدارة مرور الجيزة لضمان عدم تعطيل إصلاحات كوبري فيصل للحالة المرورية.