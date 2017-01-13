شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات.

وقامت الأجهزة خلال الحملة بهدم عقار مكون من دور أرضي ودورين مكررين بجوار مسجد زين العابدين مقام على مساحة 150 م2 أراضي أملاك دولة قام أحد المواطنون بإعداد العقار لاستخدامه كافيتريا.

كما قامت الحملة بإخلاء ساحة مسجد زين العابدين من إشغالات عشوائية داخل الساحة ممثلة في 8 غرف مقامة من الخشب والطوب يستغلها البعض في أعمال التسول والبيع لرواد المسجد.

وتم خلال الحملة كذلك مراجعة تراخيص عدد من المحلات والأنشطة التي تعمل بدون ترخيص وتم غلق عدد من المحلات لحين تقنين أوضاعها، كما تم تشميع عدد من المقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضدهم بقطع المرافق ورفع عدادات الكهرباء والمياه.

يأتي ذلك في إطار تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بإزالة الإشغالات والمخالفات وفرض القانون وعودة الانضباط إلى الشارع.