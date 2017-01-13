رئيس شعبة «أصحاب الصيدليات»: تعرضت لموقف سخيف لرفضي قرار النقابةالجمعة، 13 يناير 2017 11:51 م
أعتبر الدكتور محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لملاك الصيدليات بالغرفة التجارية، أن موافقة وزير الصحة حول التسعيرة الجديدة لبعض الأدوية “نهاية الماراثون بين شركات الأدوية ووزارة الصحة”.
وأشار عبد المقصود من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن الأدوية التي سيرتفع ثمنها نسبتها حوالي 50 % من الأدوية المتداولة المتحركة، مشيرا إلى أن السوق المحلي به 12000 صنف دوائي من بينهم 6 ألاف صنف متحرك ومتداول بشكل نشيط.
وقال: “أن القرار شيء جيد للشركات ولكن المريض ربنا يسهل ويستحمل لأن القرار فوق طاقته”، معربا عن سعادته من انتهاء الأزمة لأنه سيساهم في توافر الأدوية.
واعلن أن الشعبة قررت معالجة3000 مريض من مرضى الكبد بالتعاون مع “بنك الشفاء المصري” في إطار سعيهم لتخفيف الضغط عن المريض المصري.
وتوقع أن تلتزم الشركات بالتسعيرة الجديدة للأدوية لأنها شركات وطنية، مشيرا إلى العقوبات والغرامات المالية في حالة عدم الالتزام.
وأضاف أن أحد الأشخاص قد تقدم ببلاغ ضده لأنه رفض قرار نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات يوميا وتم عرضه للنيابة، واصفا إياه بـ”الموقف السخيف”.
وشدد على ضرورة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل للمواطنين لحل أزمة الغلاء، وتابع قائلا: “الصيدليات ليس بها أزمة ، الأزمة لدي المواطنين بسبب غلاء الأسعار”.
وكانت الدكتور أحمد عماد الدين قد أعلن عن موافقته لتعديل تسعيرة حوالي 3000 صنف دوائي.
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