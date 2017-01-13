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بالفيديو.. الفقي: سحر نصر «نشيطة وذكية».. والدين العام حدوده أمنة
الدكتور فخري الفقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
الدكتور فخري الفقي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

بالفيديو.. الفقي: سحر نصر «نشيطة وذكية».. والدين العام حدوده أمنة

الجمعة، 13 يناير 2017 11:09 ص
محيط - خالد الريس

أشاد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بأداء الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، واصفا إياها بأنها “وزيرة نشيطة وذكية”.
وأوضح الفقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن وزيرة التعاون الدولي قامت بدور مهم في تمويل كافة الوزارات والجهات المسئولة عن البعد الاجتماعي للبنية التحتية والأساسية، مشيرا إلى أن حديثها عن إجمالي القروض التي حصلت عليها منذ تولى الوزارة يأتي تأكيدا على أن الدين العام مازال في الحدود الأمنة ورسالة طمأنة.
وأشار إلى أن الدين العام 2,7 تريليون جنيه مصري بنسبة 90 % من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أنه هناك 6 مليار دولار تسدد بشكل ميسر على 35 سنة حتى تحقق المشاريع الممولة عائد لتسديد القروض بالإضافة إلى أنه هناك منح لا ترد.
وكانت الدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولي أن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها منذ توليها منصبها حوالي 10 مليار دولار.

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