دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأوضح قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة في بيان اليوم الجمعة، أنه كان الأولى بالكونجرس مساندة القرار الأممي لما يمثله من خطوة على طريق تنفيذ حل الدولتين، داعية كافة اتحادات البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم إلى استنكار هذه الخطوة التي من شأنها أن تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التمادي والامعان في مخططاتها الاستيطانية التي تمثل عقبة رئيسة أمام عملية السلام، في الوقت التي يفترض فيه أن يقوم مجلس النواب الامريكي بحثّ دولة الاحتلال والضغط عليها للانصياع لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت الجامعة العربية في بيانها، مجلس النواب الأمريكي بالوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية وباقي القرارات الأممية من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانخراط في الإجماع الدولي الذي يؤمن أن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال بناء المستوطنات والقتل والحصار والإرهاب، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل جميع القضايا العالقة بدلا من الانحياز لدولة الاحتلال التي أدان العالم بأسره ممارساتها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

​كما طالب البيان، الكونجرس الأمريكي بدعم الجهود الدولية الراهنة والرامية لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وسعي لإنجاحها من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام استنادا الى رؤية حل الدولتين.