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الجمعة 13 يناير 2017 10:36 صباحاً
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بعد دعوة «الأنقاذ الوطني».. إعلامي ليبي: «الصخيرات» ستؤدي لحل شامل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد دعوة «الأنقاذ الوطني».. إعلامي ليبي: «الصخيرات» ستؤدي لحل شامل

الجمعة، 13 يناير 2017 10:33 ص
محيط - خالد الريس

أعرب محمد السلاك الإعلامي الليبي عن استيائه من دعوة حكومة “جبهة الأنقاذ الوطني” ببلاده إلى المفاوضات والمصالحة “الليبية – الليبية”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة جاءت للعاصمة بانقلاب وهي غير شرعية.
وقال السلاك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة: “لا نريد أن نخوض في الماضي وأنا من مؤيدي المصالحة الوطنية، ولكن أين هذه اللغة التصالحية في عام 2014 عندما تم اجتياح العاصمة بفوهات البنادق؟؟”.
وأضاف: “أن اتفاق الصخيرات مع تعديل بعض بنوده قد تكون خطوات تؤدي لحل سياسي شامل، ولكن السيطرة على المقرات وادعاء الشرعية لن تؤدي للمصالحة”.
وتابع : “ قبول شراكة الأمم المتحدة في الإطار الدبلوماسي والسياسي والحوار معهم ليس معناه قبول التدخل الأجنبي بالأراضي الليبية”.

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