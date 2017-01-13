أعرب محمد السلاك الإعلامي الليبي عن استيائه من دعوة حكومة “جبهة الأنقاذ الوطني” ببلاده إلى المفاوضات والمصالحة “الليبية – الليبية”، مشيرا إلى أن هذه الحكومة جاءت للعاصمة بانقلاب وهي غير شرعية.

وقال السلاك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة: “لا نريد أن نخوض في الماضي وأنا من مؤيدي المصالحة الوطنية، ولكن أين هذه اللغة التصالحية في عام 2014 عندما تم اجتياح العاصمة بفوهات البنادق؟؟”.

وأضاف: “أن اتفاق الصخيرات مع تعديل بعض بنوده قد تكون خطوات تؤدي لحل سياسي شامل، ولكن السيطرة على المقرات وادعاء الشرعية لن تؤدي للمصالحة”.

وتابع : “ قبول شراكة الأمم المتحدة في الإطار الدبلوماسي والسياسي والحوار معهم ليس معناه قبول التدخل الأجنبي بالأراضي الليبية”.