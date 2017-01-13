مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياالجمعة، 13 يناير 2017 09:52 ص
أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة، مقتل 71 شخصا بينهم 19 طفلا، و10 نساء، في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن اللجان قولها ” اندلعت اشتباكات عنيفة بين أطراف الصراع ( المعارضة والنظام ) في غوطة دمشق وسط قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام، كما تعرضت مناطق في أريف إدلب وحماة وحمص ودرع إلى قصف جوي”.
وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية الذي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سيطرت على قريتين في ريف محافظة الرقة الشمالي ، إثر معارك عنيفة مع مسلحي ” داعش “.
وأضاف المرصد أن هذه القوات باتت تحاصر مجموعة من مسلحي التنظيم في عدة قرى بعد قطع خطوط إمدادهم من مدينة الرقة معقل التنظيم بسوريا.
وكان التلفزيون السوري أعلن - في وقت سابق - مقتل 12 مسلحا من تنظيم ” داعش ” بنيران قوات النظام في مدينة ” دير الزور ” ومحيط مطارها العسكري ، مشيرا أيضا إلى مقتل 6 عناصر من جبهة فتح الشام (النصرة سابق ) بنيران قوات النظام في ريف حمص الشمالي.
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مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
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