تعرف على الاسم الحقيقي لـ«ماما نونا»الجمعة، 13 يناير 2017 09:51 ص
وصف أحمد سعد الدين الناقد الفني الفنانة الراحلة كريمة مختار، أن الفنانة كريمة مختار قد تميزت بأداء دور “الأم الطيبة” في الأعمال الفنية عن باقي من قاموا بهذا الدور، معتبرا إياها امتداد للفنانة فردوس محمد.
وقال سعد الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة : “عندما تشاهدي كريمة مختار تشعر أنها أمك وهناك اتصال عاطفي، فأدائها ليس متكلف وكانت تنتقي أدوارها بشكل كبير”، مؤكدا أنها قامت بأداء دور الأم مع اختلاف الأفلام سواء كوميدي وتراجيدي.
وأشار إلى أن الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة هو “عطيات البدري” وهو أسم أطلقه الإذاعي بابا شارو أثناء مشاركتها بأحد البرامج الإذاعية للأطفال، مضيفا أنها عملت في الإذاعة منذ الإربعينات دون علم والدها.
وكانت الفنانة كريمة مختار قد توفت مساء أمس الخميس عن عمر يناهز الـ82 عام بعد صراع مع المرض.
وجدير بالذكر، أن الفنانة الراحلة قد بدأت عملها الفني بالمشاركة في برنامج الاطفال الإذاعي الذي يقدمه الإعلامي “بابا شارو” في أربعينيات وخمسينات القرن الماضي.
كما قدمت كريمة مختار العديد من الأعمال الفنية ما بين مسرحيات ومسلسلات وأفلام سينمائية مثل مسرحية “العيال كبرت”، وأفلام “الحفيد” و”رجل فقد عقله” و”يا رب ولد” و”الفرح” و”ساعة ونص”، ومسلسلات تلفزيونية “البخيل وأنا” و”يتربى في عزو” و”مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” و”دلع بنات”.
ومن المعروف، أن “ماما نونا” هي زوجة المخرج الراحل نور الدمرداش ووالدة لـ 4 أبناء وهم المخرجة هبة والمهندس شريف وأحمد والإعلامي الشهير معتز الدمرداش.
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