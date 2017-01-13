أفادت وسائل إعلام روسية اليوم / الجمعة / بأن خبراء الفحص الجيني تمكنوا من تحديد هوية أكثر من 70 قتيلا في تحطم طائرة ” تو-154 ” الروسية في البحر الأسود.

وذكرت قناة (روسيا اليوم ) أن من بين الأشخاص الذين تم التعرف على جثثهم الناشطة الإنسانية المعروفة الطبيبة يليزافيتا جلينكا، ورئيس قسم الثقافة التابع لوزارة الدفاع الروسية أنطون جوبانكوف، ومدير فرقة ألكسندروف الموسيقية العسكرية فاليري خليلوف، و10 من أفراد طاقم الطائرة، و9 صحفيين من قنوات “أن تي في” و”زفيزدا” والأولى “.

وأشارت إلى أن مراسم تشييع ضحايا الكارثة ستجري في الأيام 14 و16 و17 يناير ، مضيفة أن 50 من الضحايا سيدفنون في المقبرة التذكارية الفدرالية بضواحي موسكو، أما يليزافيتا جلينكا (”الدكتورة ليزا”) فستجري مراسم تشييع جثمانها الاثنين 16 يناير في مقبرة نوفوديفيتشيه بالعاصمة الروسية.

يذكر أن يليزافيتا جلينكا كانت رئيسة لجمعية “المساعدة العادلة” الخيرية وعضوا في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني التابع للرئيس الروسي.

وكانت طائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية المتوجهة من موسكو إلى سوريا قد تحطمت صباح 25 ديسمبر في البحر الأسود قرب مدينة سوتشي، التي هبطت فيها قبل ذلك للتزود بالوقود .. وعلى متن الطائرة 92 شخصا، بينهم 64 من أعضاء فرقة ألكسندروف الفنية العسكرية و9 صحفيين.