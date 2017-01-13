تحديد هوية 70 قتلا من ضحايا تحطم طائرة "تو-154" الروسية بالبحر الأسودالجمعة، 13 يناير 2017 09:31 ص
أفادت وسائل إعلام روسية اليوم / الجمعة / بأن خبراء الفحص الجيني تمكنوا من تحديد هوية أكثر من 70 قتيلا في تحطم طائرة ” تو-154 ” الروسية في البحر الأسود.
وذكرت قناة (روسيا اليوم ) أن من بين الأشخاص الذين تم التعرف على جثثهم الناشطة الإنسانية المعروفة الطبيبة يليزافيتا جلينكا، ورئيس قسم الثقافة التابع لوزارة الدفاع الروسية أنطون جوبانكوف، ومدير فرقة ألكسندروف الموسيقية العسكرية فاليري خليلوف، و10 من أفراد طاقم الطائرة، و9 صحفيين من قنوات “أن تي في” و”زفيزدا” والأولى “.
وأشارت إلى أن مراسم تشييع ضحايا الكارثة ستجري في الأيام 14 و16 و17 يناير ، مضيفة أن 50 من الضحايا سيدفنون في المقبرة التذكارية الفدرالية بضواحي موسكو، أما يليزافيتا جلينكا (”الدكتورة ليزا”) فستجري مراسم تشييع جثمانها الاثنين 16 يناير في مقبرة نوفوديفيتشيه بالعاصمة الروسية.
يذكر أن يليزافيتا جلينكا كانت رئيسة لجمعية “المساعدة العادلة” الخيرية وعضوا في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني التابع للرئيس الروسي.
وكانت طائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية المتوجهة من موسكو إلى سوريا قد تحطمت صباح 25 ديسمبر في البحر الأسود قرب مدينة سوتشي، التي هبطت فيها قبل ذلك للتزود بالوقود .. وعلى متن الطائرة 92 شخصا، بينهم 64 من أعضاء فرقة ألكسندروف الفنية العسكرية و9 صحفيين.
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى
كشف حسام غالى قائد الأهلى أنه انتقل من صفوف نادى بيلا بكفر الشيخ إلى النادى الأهلى مقابل 3 آلاف جنيه وتم إختياره من قبل ميمى الشربينى نجم الأهلى والمعلق الشهير ...Fri, 13 Jan 2017 06:20:27 GMT
-
قضية فساد جديدة.. القبض على مسؤولين بـ«اﻷوقاف» - محيط
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج، عن قطعة أرض وقف. وقالت الرقابة…Thu, 12 Jan 2017 13:46:45 GMT
-
الكهرباء: الانتهاء من 3 برامج تدريبية لتخريج 29 متدرباً من 6 دول عربية ...Thu, 12 Jan 2017 12:07:05 GMT
-
بعد ارتفاعها.. ننشر أسعار سجائر «كليوباترا» و«السوبر»
أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، عن تعديل سعر البيع للمستهلك لسجائر كليوباترا كوين “ورقية” من 10.5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5 ...Thu, 12 Jan 2017 11:05:15 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT