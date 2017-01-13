الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرةالجمعة، 13 يناير 2017 09:20 ص
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة افتعال المشكلات والخلافات، الأمر الذي يوتر الحياة الزوجية ويجعل علاقته مع زوجته على المحك قد تنهار في أي لحظة، خاصة وأن المرأة لا تمتلك تلك الطاقة والقدرة على احتمال العيش مع زوج نكدي.
ويعرّف علماء النفس الزوج النكدي على أنه الرجل الصامت الذي لا يتحدث كثيرا مع زوجته سواء في أمور حياتهما أو إدارة المنزل، وإذا تحدث افتعل المشكلات والخلافات، وتقتصر حياته الزوجية مع زوجته على العلاقة الحميمية، دون أي مشاعر أو حوار من شأنهما أن يبثا شيئا من المودة والرحمة في تلك الحياة.
وكشفت دراسة أجراها باحثون أميركيون أن الشخصية الكئيبة لديها طاقة سلبية قادرة على الانتقال للآخرين تجعلهم يتصرفون هم أيضا بطريقة تشاؤمية. وانتشال هذه الشخصية من حالتها الكئيبة يحتاج إلى التحلي بالصبر والرغبة في المساعدة، مؤكدة أنه من الصعب على الشخص الإيجابي أن يعيش مع أشخاص سلبيين يشيعون جو النكد على من حولهم.
ووجد الباحثون أن الزوج عندما يكون نكديا يؤثر على زوجته وعلى طبيعة العلاقة بينهما، فكلما حاولت زوجته انتشاله من حالة الكآبة التي تنتابه تجده يجذبها إلى حالة الكآبة، لذلك قدمت الدراسة مجموعة من النصائح التي تستطيع من خلالها الزوجة أن تخرج زوجها من حالة الكآبة المسيطرة عليه، من خلال تهيئة مناخ سعيد ومرح في الأسرة كعلاج للمشاعر السلبية، وخفض الشعور بالتوتر، مع العمل على إزالة الحواجز بينهما.
وأكد علماء النفس من المشاركين في الدراسة على أهمية مدح الزوجة لزوجها الذي يتصرف بشكل كئيب أو انفعالي، لأن تلك الشخصية غالبا ما تعاني من عدم الأمان والشعور بأن الآخرين لا يهتمون بها، وقد تكون معاناتها بسبب تلقيها للكثير من الانتقادات من قبل الآخرين.
ونصحوا الزوجة بالتركيز على مدح زوجها على ذكائه وجاذبيته لكي تبث فيه روح الثقة بالنفس، لافتين إلى أهمية وجود أصدقاء مشتركين بين الزوج والزوجة، والإكثار من الزيارات العائلية، وعدم اقتصار الخروج على الزوجين فقط لكسر حدة الملل والتخلص من الكآبة.
وحول كيفية التعامل مع الزوج النكدي، توضح الدكتورة رحاب العوضي، استشارية الصحة النفسية وتعديل السلوك في مصر، أنه يجب على الزوجة أن تكون لديها اهتمامات ونشاطات أخرى مختلفة عن اهتمامات الزوج للبحث عن بديل حتى لا تتحول حياتها إلى كابوس لا تستطيع أن تفيق منه، وتجنبا للخلافات الدائمة، لذلك على الزوجة أن تجد سبيلا بعيدا عنه لتحقق من خلاله سعادتها الشخصية هي وأولادها، وذلك من خلال تخصيص يوم في الأسبوع تقضيه بعيدا عن زوجها وكآبته.
وشددت على أهمية تجاهل الأزمات التي يفتعلها الزوج، والتي غالبا ما تكون دون سبب، والاهتمام بالأبناء واسترجاع هواياتها المفضلة والتركيز على حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدام أسلوب الحوار والتقارب مع الزوج في إطار من المودة والحب لإذابة الخلافات والمشكلات المفتعلة والحفاظ على استقرار الأسرة واستمراريتها.
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى
كشف حسام غالى قائد الأهلى أنه انتقل من صفوف نادى بيلا بكفر الشيخ إلى النادى الأهلى مقابل 3 آلاف جنيه وتم إختياره من قبل ميمى الشربينى نجم الأهلى والمعلق الشهير ...Fri, 13 Jan 2017 06:20:27 GMT
-
قضية فساد جديدة.. القبض على مسؤولين بـ«اﻷوقاف» - محيط
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج، عن قطعة أرض وقف. وقالت الرقابة…Thu, 12 Jan 2017 13:46:45 GMT
-
الكهرباء: الانتهاء من 3 برامج تدريبية لتخريج 29 متدرباً من 6 دول عربية ...Thu, 12 Jan 2017 12:07:05 GMT
-
بعد ارتفاعها.. ننشر أسعار سجائر «كليوباترا» و«السوبر»
أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، عن تعديل سعر البيع للمستهلك لسجائر كليوباترا كوين “ورقية” من 10.5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5 ...Thu, 12 Jan 2017 11:05:15 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT