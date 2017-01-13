بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من عام 2001، وبدأ التنفيذ في يونيو 2004، بهدف وصول جمارك السيارات الأوروبية إلى صفر% بحلول عام 2019.

وأوضح مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك - لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه بتطبيق الخفض الجمركي الجديد، سيتم خفض “ضريبة الوارد” على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، مضيفا أن نسبة الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي التي يكون سعة محركها حتى (1300 سي سي) ستكون “ضريبة الوارد” عليها صفر%، فيما يتم تحصيل رسم تنمية 3% و”ضريبة جدول” بنسبة 1%، و”قيمة مضافة” بنسبة 13%، ليصل إجمالي نسبة الضرائب والرسوم على السيارة الواحدة إلى 17%.

وتابع المصدر قائلاً : “أما السيارات ذات المحرك سعة من (1301 حتى 1600 سي سي) منشأ الاتحاد الأوروبي، سيكون قيمة رسم الوارد 12% ، ورسم التنمية 3% ، وضريبة الجدول 1% ، و”قيمة مضافة 13%، ليكون إجمالي المحصل من السيارة الواحدة نسبته 29% من قيمة السيارة.

أما بالنسبة للسيارات ذات المحرك سعة (2000 سي سي)، فسيتم حسابها على أساس 40.5% رسم وارد و4% رسم تنمية وضريبة جدول 15% وضريبة قيمة مضافة 13%، وعن المحركات ذات السعة الأعلى من (2000 سي سي)، فبحسب المصدر يكون رسم الوارد 40.5% ورسم تنمية 8.5% وضريبة جدول 30% وضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%.

وأضاف أن السيارة فئة “نيسان قشقاي” منشأ الاتحاد الأوروبي سعة (1200 سي سي) قيمتها 303 آلاف جنيه، على أن تحسب إجمالي الرسوم عليها بقيمة 53 ألفًا و200 جنيه، أما السيارة فئة “أوبل انسجنيا” سعة (1600 سي سي) تكون قيمتها في بلد المنشأ 370 ألف جنيه وتقدر إجمالي الرسوم بقيمة 118 ألفًا و400 جنيه، كما تقدر الرسوم على السيارة فئة “مرسيدس إي 200” - ذات المحرك (2000 سي سي) وسعر 1.14 مليون جنيه في بلد المنشأ - بقيمة 1.04 مليون جنيه.

من جانبه، قال نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية نور الدين درويش - لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “إن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية يتم منذ عدة سنوات وهو ليس أمرا غريبا إذ إنه تطبيق لاتفاقية وقعتها مصر مسبقًا”، مضيفًا أن هذا الأمر لن ينعكس بنسبة كبيرة على أسعار السيارات التي ارتفعت في الآونة الأخيرة ؛ بسبب تغير سعر الدولار في البنك المركزي بشكل دوري بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الأخرى التي تدفع لخدمة السيارات حتى وصولها للمعرض.

وردًا على سؤال حول تقلب سعر الصرف الجنيه المصري صعودًا وهبوطًا في البنك المركزي وعدم تراجع سعر السيارات حال تراجع سعر “العملة الخضراء”، قال درويش إن نسب تراجع الدولار في البنوك بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، لا تكون كبيرة، موضحًا أن سعر السيارات سيتراجع حال تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك بقيمة 3 أو 4 جنيهات.

في سياق ذي صلة ، اتفق حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمكلف برئاسة اللجنة المسؤولة عن تطوير صناعة السيارات من قبل البنك المركزي – بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مع شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ليؤكد أن سعر صرف الجنيه يرتفع أحيانًا أمام الدولار بنسب صغيرة، ولكن يظل هذا أحد العوامل المؤثرة في أسعار السيارات.

وأضاف مصطفى أنه طالب بتثبيت سعر الدولار الجمركي ولو لفترة من أجل المساهمة في تثبيت أسعار السيارات بدلاً من ارتفاعها بنسب كبيرة كما حدث حتى قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وحول الصناعة المحلية للسيارات، قال مصطفى، “إن القوانين تحدد نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بـ45% شاملة العمالة والخامات”، مضيفًا “أن نسبة المكون المحلي الحقيقي في السيارات المصنعة في مصر تتراوح بين 20 و25%”، داعيًا إلى زيادة نسبة المكون المحلي وإنشاء المزيد من المصانع؛ لتطوير الصناعات المغذية للسيارات محليًا.

وحول التأمين على السيارات، قال إبراهيم لبيب رئيس قطاع السيارات بشركة “الدلتا للتأمين” ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن ارتفاع أسعار السيارات صاحبه ارتفاع في قيمة التأمين عليها إذ إن النسبة التي تحصل من السيارات المؤمن عليها ثابتة، وبارتفاع أسعار السيارات ارتفعت قيم أقساط التأمين.

وأضاف لبيب أن ارتفاعات قيم أقساط تأمين السيارات شمل السيارات الجديدة والقديمة أي المستعملة، نتيجة لارتفاع قيمتها في السوق بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، موضحًا أن متوسط الأسعار يتحدد بحسب كل شركة ونوع السيارة ونوع الاستخدام ومعدلات الخسائر، مضيفًا أن قيم التعويضات ارتفعت بعد ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار.

وفيما يلي أسعار بعض السيارات الأوروبية بعد تطبيق القواعد الجمركية الجديدة:

بيجو 301….280 ألف جنيه

بيجو 3008…. 415 ألف

بيجو 508…. 520 ألف

بيجو 2008 .... 347 ألف

بيجو 5008 .... 425 ألف

رينو لوجان .... 202 ألف جنيه

رينو سنديرو .... 201 ألف

رينو سنديرو ستيب واي .... 230 ألف

رينو كابتشر .... 320 ألف

رينو لودجي .... 271 ألف

رينو كادجار .... 380 ألف

رينو داستر .... 279 ألف

ستروين سي إليزيه .... 219.900 ألف

ستروين سي 5 ..... 414.900 ألف

ستروين دي إس 3 ..... 359.900 ألف

ستروين سي 4 جراند بيكاسو ..... 439.900 ألف

بي إم دبليو 320i….. 690 ألف جنيه

بي إم دبليو 520i ..... 850 ألف

بي إم دبليو إكس 1 ..... 675 ألف

بي إم دبليو إكس 3 ..... 940 ألف

بي إم دبليو إكس 4 ..... 1.3 مليون جنيه

بي إم دبليو إكس 5 ..... 1.650 مليون

بي إم دبليو إكس 6 ..... 1.850 مليون

بي إم دبليو 418i ....... 780 ألف جنيه

بي إم دبليو 640i…..- و- 3.150 مليون